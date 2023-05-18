Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. İngiliz ekibi, Inter'in rakibi oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kevin De Bruyne'ün atağa çıkarken topla vakit geçirmesi Pep Guardiola'yı çıldırttı. Maç oynanırken teknik direktör ve futbolcu birbirine çattı.
Guardiola, De Bruyne'e top sürdüğü sırada "Pas ver" diye bağırdı. Topu kaptıran yıldız futbolcu, defalarca "Shut up" (Kapa çeneni) diye bağırdı. Yüzü düşen Guardiola, kulübeye döndü.
Son Dakika › Spor › Kevin De Bruyne, kendisini uyaran hocası Guardiola'ya çok sert çıkıştı - Son Dakika