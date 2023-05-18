Kevin De Bruyne, kendisini uyaran hocası Guardiola'ya çok sert çıkıştı - Son Dakika
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Kevin De Bruyne, kendisini uyaran hocası Guardiola'ya çok sert çıkıştı

18.05.2023 17:49

Manchester City'nin Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncusu Kevin De Brunye arasında tansiyon yükseldi. De Bruyne, top sürdüğü esnada "Pas versene" diye seslenen hocasına defalarca "Kapat çeneni" diyerek isyan etti. Yüzü bir hayli düşen Guardiola, kulübesine geri döndü.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. İngiliz ekibi, Inter'in rakibi oldu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kevin De Bruyne'ün atağa çıkarken topla vakit geçirmesi Pep Guardiola'yı çıldırttı. Maç oynanırken teknik direktör ve futbolcu birbirine çattı.

"KAPA ÇENENİ"

Guardiola, De Bruyne'e top sürdüğü sırada "Pas ver" diye bağırdı. Topu kaptıran yıldız futbolcu, defalarca "Shut up" (Kapa çeneni) diye bağırdı. Yüzü düşen Guardiola, kulübeye döndü.

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Son Dakika Spor Kevin De Bruyne, kendisini uyaran hocası Guardiola'ya çok sert çıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kevin De Bruyne, kendisini uyaran hocası Guardiola'ya çok sert çıkıştı - Son Dakika
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