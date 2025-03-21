KF Gostivar, 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kırdı - Son Dakika
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KF Gostivar, 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kırdı

KF Gostivar, 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kırdı

KF Gostivar, Erhan Kuşkapan liderliğinde 1112 dakika gol yemeyerek tarihi bir başarıya imza attı.

21.03.2025 00:00
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Kalesini Türk kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan'a emanet eden Makedonya Süper Lig ekiplerinden KF Gostivar takımı ligde 1112 dakika gol yemeyerek kırılması zor, tarihi bir rekora imza attı.

Avrupa'nın küçük Fenerbahçe'si olarak adlandırılan KF Gostivar takımında Sportif Direktörlük görevinde Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow bulunurken, takımda eski Fenerbahçeli oyuncular Alper Potuk ve Nabil Dirar da forma giyiyor. Diğer bir eski Fenerbahçeli kaleci Erten Ersu ise devre arasında Ankaragücü'ne transfer oldu.

Takımın Teknik Direktörlük koltuğunda yine eski bir Fenerbahçeli Mert Nobre oturuyor. Kuzey Makedonya ekibi daha önce Vardar'ın 913 dakika olan ligde en uzun süre gol yememe rekorunu 1112 dakikaya çıkararak uzun yıllar kırılamayacak bir rekora sahip oldular.

Kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, "Bize burada, bu güzel çalışma ortamını sunan, şampiyonluk hedefleyen ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi koyan başkanımıza teşekkür ederim. Biz de teknik ekibimiz ile beraber tüm enerjimiz ile Gostivar takımının başarısı için yoğun mesai harcıyoruz. Bu başarıyı sadece kalecilerin başarısı olarak görmüyorum. Tüm takımın bu başarıda katkısı var ama böyle bir rekor kırdığımız için de son derece mutlu ve gururluyum. Bu sene bu ligde şampiyon olmak istiyoruz. Rekor da bizim için güzel bir motivasyon oldu. İşimiz daha bitmedi. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynarız, Makedonya futbolunu ve Türk antrenörlüğünü de en güzel şekilde temsil ederiz diye umut ediyorum. Bize güvenen, destek olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Makedonya, Gostivar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KF Gostivar, 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kırdı - Son Dakika

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