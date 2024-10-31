Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. Yıldönümü İstanbul\'da Kutlandı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da kutlama töreni gerçekleştirildi.

20 Temmuz Kıbrıs Zaferi'nin 50. yıldönümü dolayısıyla 20 Temmuz Kıbrıs Zafer Derneği olarak, başta dernek başkanı Kıbrıs Gazisi, TMT mücahidi Em. Tümg. Cumhur Evcil olmak üzere, Em. Sb. Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Anadolu Aydınlar Ocağı tarafından kutlama töreni düzenlendi. 26 Ekim 2024 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen programa, emekli komutanlar, gaziler, askeri ve sivil idareciler, sivil toplum örgütleri başkanları ve Kıbrıs Türklüğü için yanan yürekler katıldı. Ordu Komutanı adına Korg. Sezai Öztürk, Ordu Kurmay Başkanı Tümg. Mehmet Yasin Kalın, Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, Hatay Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Em. Org. Serdar Savaş, Em. Ora. Salim Dervişoğlu, Em. Ora. Metin Ataç, Em. Korg. Altay Tokat, Em. Tümg. Tarık Özkut, TMT'nin kurucusu Tümg. Danış Karabelen'in kızı Özcan Atamert ise programda onur konuğu olarak yer aldı.

Sunuculuğunu Altan Akışık'ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından 20 Temmuz Kıbrıs Zafer Derneği Başkanı Cumhur Evcil açılış konuşması yaptı. Daha sonra onur konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmaları ile devam etti. Mehteran konseri eşliğinde marş ve şarkılar söylendi. Rauf Denktaş'ın 10 dakikalık Kıbrıs'la ilgili tarihi açıklamalarını konu alan bir film izletildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs'ta yaşanan acıların bir daha yaşanmasına müsaade edilmeyeceğini ve bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tüm dünya devletlerinin tanımış olacağı müstakil, bağımsız ve Türk Devletler Teşkilatının bir üyesi olarak varlığını sürdürmesi için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti. - İSTANBUL