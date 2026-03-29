Kıbrıs Gazisi Zeynel Özen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kıbrıs gazisi Zeynel Özen'in cenazesi Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.
Zeynel Özen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ataköy Beldesi Kuruseki Mahallesi'ne getirildi. Gazi'nin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Özen'in naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Özen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Yaman ve vatandaşlar katıldı.
