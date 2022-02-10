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Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı - Son Dakika

Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı

10.02.2022 10:19
Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı

Kick Bock Türkiye Şampiyonasında Malatya rüzgarı eserek, sporcular 15 madalya aldı.

Kick Bock Türkiye Şampiyonasında Malatya rüzgarı eserek, sporcular 15 madalya aldı.

Kick Bock Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan, Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası Ordu'da 12 gün sürdü. Şampiyonada Malatyalı sporular 5 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya alarak Malatya'ya döndüler. Türkiye derecesi elde edip 15 madalya alan sporcuları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ayrıca ödüllendirilecekleri kaydedildi. - MALATYA

Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı
Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı
Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı
Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı

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Yıldız Genç, Türkiye, Malatya, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı - Son Dakika Spor


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