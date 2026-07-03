Kick Boks'ta Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kick Boks'ta Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu

03.07.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Federasyon başkanı Kayıcı, altyapıya önem vererek uluslararası başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, altyapıya verdikleri önem sayesinde kick boksta önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Hedefimiz büyüklerde Avrupa, gençlerde de dünya şampiyonluğu elde etmek." dedi.???????

Büyükler ve Küçükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası dolayısıyla Bolu'ya gelen Kayıcı, AA muhabirine, şampiyonanın milli takım kadrolarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kayıcı, burada başarılı olan genç sporcuların Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda, büyüklerin ise Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini kaydetti.

Kick boksta elde edilen başarıların planlı çalışmaların sonucu olduğunu vurgulayan Kayıcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı federasyonlar içerisinde lisanslı sporcu sayısı açısından 5'inci büyük federasyonuz. Bu bizim için önemli bir başarı. Federasyonumuzu antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ve aileleriyle büyük bir aile anlayışıyla yönetiyoruz. Başarılarımızın temelinde de bu birliktelik var." diye konuştu.

Kayıcı, altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, okul sporları ve üniversitelerde de aktif olarak yer aldıklarını dile getirerek, "Üniversitelerde organizasyonlar düzenliyoruz. Bu yıl Antalya'da Askeri Dünya Kick Boks Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Uluslararası alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimizi her zaman büyük tutuyoruz"

Kick boksun uluslararası organizasyonlarda giderek daha fazla yer aldığını belirten Kayıcı, "Başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Akdeniz Kick Boks Federasyonu kapsamında bu yıl Akdeniz Oyunları'nda kick boks ilk kez gösteri sporu olarak yer aldı. Gelecek organizasyonlarda resmi branş statüsü kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Bu yılki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kayıcı, "Dünya şampiyonu bir takımız. Genç sporcularımız da çok iyi yetişiyor. Milli takım kadrolarını adaletli şekilde oluşturuyoruz. Büyüklerde Avrupa, gençlerde ise dünya şampiyonluğu istiyoruz. Hedefimizi her zaman büyük tutuyoruz." diye konuştu.

Tüm spor federasyonlarının ortak amacının Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmek olduğunu belirten Kayıcı, "Yaklaşık 65 federasyonumuz var. Hepsine saygımız sonsuz. Hepimizin ortak amacı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı uluslararası organizasyonlarda okutmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kick Boks, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick Boks'ta Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:42:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Kick Boks'ta Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.