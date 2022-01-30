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Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek

30.01.2022 15:51
Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 20-26 Şubat'ta Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 20-26 Şubat'ta Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmet Iraz Tekvando Spor Salonu'nda verilecek kursa başvuruların, "e-Devlet" üzerinden yarından itibaren 14 Şubat tarihine kadar yapılabileceği bildirildi.

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Kick Boks, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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