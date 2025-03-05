Kılıç: 'Zaman Çalan Kaleci Centilmenliğe Sığmıyor' - Son Dakika
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Spor

Kılıç: 'Zaman Çalan Kaleci Centilmenliğe Sığmıyor'

Mustafa Kemal Kılıç, Adanaspor maçında rakip kaleciyi eleştirerek zaman çaldığını belirtti.

05.03.2025 20:32
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- Mustafa Kemal Kılıç: "Centilmenliğe sığmayan, spora, futbola sığmayan şekilde zaman çaldı"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Adanaspor maçının ardından rakip kaleciyi eleştirerek, "K"Centilmenliğe sığmayan, spora, futbola sığmayan şekilde zaman çaldı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenrlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Evet 5 hafta sonra kaybettik. Bizim için değeri çok yüksek bir maçtı. Rakibin de hayata döneceği bir maçtı. Bunu maçtan önce de oyuncularımızla paylaştık. Kazandığımız takdirde yukarı doğru ivmelenen, aşağılardan kurtulan takım olma hüviyetini kazanmamız an meselesiydi. İyi oynarken öne de geçtik. Ondan sonra çok basit bir hatayla, önceki haftalarda çok iyi oynayan kalecimizin basit bir hatası sonucu penaltıyla skor eşitlendi. Sonra duran topta adam paylaşımından kaynaklanan bir hata. Daha sonra oyun kontrolümüz altındaydı ama daha bilinçsizce rakibin üstüne gitmeye çalıştık. Topla oynama oranımız yüksek diyebiliyorum. Ceza sahasına giriş ve gol pozisyonu üretmemiz iyiydi ama rakip de iyi direndi. Kazanması gereken bir oyunu bitirdi. Adanaspor'un özellikle kalecisine değinebiliriz. Maçtan 15 dakika civarında çaldı. Hakemlere hiçbir zaman bir şey söylemiyorum. Kaybedişimizin sebebi mutlaka onlar değil ama oyunun daha fazla oynanması için, en az 10 dakikadan daha fazla oynanması için kalecinin uyarılması gerekiyordu. Hiçbir centilmenliğe sığmayan, spora, futbola sığmayan şekilde zaman çaldı. Müthiş bir oyunu kaybettik. Bundan sonra üst üste kazanarak tekrar yukarı çıkmak durumundayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kılıç: 'Zaman Çalan Kaleci Centilmenliğe Sığmıyor' - Son Dakika

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