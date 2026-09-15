Kilyosspor yeni yönetimle 3 sezonda profesyonel lige çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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Kilyosspor yeni yönetimle 3 sezonda profesyonel lige çıkmayı hedefliyor

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Kilyosspor, mayısta göreve gelen yeni yönetimle altyapı, tesisleşme ve kurumsal yönetim çalışmaları yürüterek 3 sezonda profesyonel lige çıkmayı planlıyor. Kulüp, 2028-2029 sezonunda TFF 3. Lig'e yükselerek profesyonel futbola adım atmayı amaçlıyor.

Süper Amatör Lig takımlarından Kilyosspor, yeni dönem yapılanması kapsamında altyapı, tesisleşme, kurumsal yönetim ve sportif başarı alanlarındaki çalışmalarıyla 3 sezonda profesyonel ligi hedefliyor.

Kilyosspor'da mayıs ayında göreve başlayan yönetim, A takım yapılanması, altyapı, tesisler, sponsorluklar, kurumsal iletişim ve mali sürdürülebilirlik alanlarında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kilyosspor Kulübü Başkanı Lokman Kanat'ın liderliğindeki yeni yönetim modeliyle kulüp, 2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'de güçlü ve iddialı bir takım oluşturmayı, 2027-2028 sezonunda Bölgesel Profesyonel Geçiş Ligi'ne yükselmeyi ve 2028-2029 sezonunda ise TFF 3. Lig'e çıkarak profesyonel futbola adım atmayı hedefliyor.

Ayrıca Kilyos ve çevresindeki çocukların erken yaşta sporla buluşturulması, yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve A takıma kadar uzanan sürdürülebilir bir oyuncu sistemi kurulması amaçlanıyor.

Kilyosspor Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Kerem Gülmez, Lokman Kanat ve yönetim kuruluyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Hepimizin ortak amacı Kilyosspor'u sağlam temeller üzerinde, planlı ve sürdürülebilir bir şekilde ileriye taşımak. Önümüzde üç yıllık net bir yol haritası var. Her sezonun hedeflerini ve yapılması gerekenleri şimdiden belirledik. Burada kişisel değil, tamamen Kilyosspor'un geleceğine odaklanan ortak bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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