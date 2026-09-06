Kimi Antonelli, Monza'da kazandı; 1966'dan beri İtalya GP'yi kazanan ilk İtalyan pilot oldu - Son Dakika
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Kimi Antonelli, Monza'da kazandı; 1966'dan beri İtalya GP'yi kazanan ilk İtalyan pilot oldu

Kimi Antonelli, Monza\'da kazandı; 1966\'dan beri İtalya GP\'yi kazanan ilk İtalyan pilot oldu
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Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Monza'daki İtalya Grand Prix'sini kazandı. Antonelli, 1966'dan bu yana bu yarışı kazanan ilk İtalyan pilot olurken, George Russell ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'si, Monza şehri yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 19. sıradan başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1: 51: 15.281 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Antonelli, 1966 yılından bu yana İtalya'da kazanan ilk İtalyan pilot oldu.

Yarışı Mercedes'ten George Russell 2, Red Bull'dan Max Verstappen de 3. olarak tamamladı.

Sezonda geride kalan 13 yarışta Kimi Antonelli 7, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Formula 1'de bir sonraki yarış gelecek hafta İspanya'da yapılacak.

İtalya Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlarda ilk 5 şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 267 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 201 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 468 puan

2 - Ferrari: 346 puan

3 - McLaren: 287 puan

4 - Red Bull: 204 puan

5 - Racing Bulls: 75 puan

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kimi Antonelli, Monza'da kazandı; 1966'dan beri İtalya GP'yi kazanan ilk İtalyan pilot oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimi Antonelli, Monza'da kazandı; 1966'dan beri İtalya GP'yi kazanan ilk İtalyan pilot oldu - Son Dakika
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