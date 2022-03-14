Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti - Son Dakika
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Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti

14.03.2022 21:31

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında ilk yarı sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile bitti. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ilk yarının sona ermesi sonrası bir anda ortadan kayboldu. Çebi'nin Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçtiği ve karşılaşmanın geri kalanını buradan takip edeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

AHMET NUR ÇEBİ MAÇIN KALANINI OTELDE SEYRETTİ

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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Son Dakika Spor Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti - Son Dakika
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