Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti

11.06.2022 14:17

- Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti Tekirdağ'da düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi.

- Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Marmara Denizi'nde Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına gerçekleşen "Rakoczi Kupası" yarışlarına 20 sporcu katıldı. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Marmara'daki yelken yarışlarının sonunda sporculardan Eda Kadan birinci, Mustafa Kağan ikinci, Duru Ateş üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara Macaristan'dan festivale katılan 38 belediye başkanı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı tarafından madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti - Son Dakika

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