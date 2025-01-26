TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. haftasında Kırıkkale FK, evinde karşılaştığı Ağrı 1973 SK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: İbrahim Güner, Saadettin Ebrar Yaşçın, Ufuk Çelebi
Kırıkkale Futbol Kulübü: Furkan Yıldırım, Emre Tosun, Yıldıray Koçal, Sergen İlhan (Buğra Şahiner dk. 46), Osman Arslantaş (Ömer Turan dk. 74), Nurettin Çağlar (Bahattin Köse dk. 74), Behlül Aydın (Seyit Mehmet Söğüt dk. 60), Emre Keleşoğlu, Abdulkadir Korkut, Muharrem Öner (Adem Ercan dk. 14), Burak Avşar
Kolibri Ağrı 1973 SK: Vedat Büyükgül, Mahmut Emin Kabul, Osman Yıldırım, İlhan Topatar (Emrah Tacir dk. 46), Barış Şen (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 88), Oğuzhan Eskiköy (Talha Aydemir dk. 72), Fatih Mehmet Ekinci, Hüseyin Bektaş (Yunus Emre Karaman dk. 46), Emir Aydın, Efe Binici, Hivan Özkurt
Goller: Yıldıray Koçal (dk. 5) (Kırıkkale FK), Efe Binici (dk. 90+11) (Ağrı 1973 SK)
Kırmızı kartlar: Osman Yıldırım (dk. 80) Emir Aydın (dk. 90+4) (Kolibri Ağrı 1973 SK)
Sarı kartlar: Adem Ercan (Kırıkkale FK), Hüseyin Bektaş (Kolibri Ağrı 1973 SK) - KIRIKKALE
Son Dakika › Spor › Kırıkkale FK ve Ağrı 1973 SK Berabere Kaldı - Son Dakika
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