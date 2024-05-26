Kırklareli'nde Galatasaray'ın şampiyonluğu sokaklarda kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Galatasaray'ın şampiyonluğu sokaklarda kutlandı

Kırklareli\'nde Galatasaray\'ın şampiyonluğu sokaklarda kutlandı

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla Kırklareli'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı. Taraftarlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sloganlar attı, konfeti patlattı ve meşaleler yakarak İstasyon Caddesi'nde yürüdü. Ardından kentte araç konvoyu düzenlendi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

26.05.2024 23:13
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Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla Kırklareli'nde taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla Kırklareli'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı. Galatasaray taraftarı ilk olarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada çeşitli sloganlar atan taraftarlar, konfeti patlatıp meşaleler ile İstasyon Caddesi'nde yürüdü.

Daha sonra kentte sokaklarında araç konvoyu yapıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırklareli'nde Galatasaray'ın şampiyonluğu sokaklarda kutlandı - Son Dakika

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