Kırklareli'nde Galatasaray Kupası Kutlaması

- Kırklareli'nde kupa coşkusu
KIRKLARELİ - Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli'nde sokaklarda coşkuyla kutladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek kupayı kazandı.
Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa sevinçlerini doyasıya yaşadı. Burada tezahüratlar yapan ve meşaleler yakan taraftarlar, daha sonra sokaklarda araç konvoyu gerçekleştirdi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.
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