Kırklareli\'nde Muaythai Şampiyonası Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen Muaythai Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırklareli'nde başladı.

Kırklareli'nde Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı. Yaklaşık 40 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyona 27 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Müsabakalarda derece alan sporcular Balkan ve Dünya şampiyonasında milli takım sporcusu olarak katılacak.

Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, Kırklareli'nde ilk kez ulusal düzeyde bir organizasyon yapıldığını söyledi. Bozbaşak, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek Türkiye genelinde 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun mücadele edeceğini anlattı. Kendi kilosunda derece yapacak olan sporcuların Balkan ve Dünya şampiyonasına milli takım sporcusu olarak katılacağını aktaran Bozbaşak, müsabakaların 1 Temmuzda sona ereceğini ifade etti. Bozbaşak, müsabakaların tüm sporseverlere ücretsiz olduğunu hatırlattı. - KIRKLARELİ