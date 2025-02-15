Kırklareli U-14 ve Bulgar Arda'dan Dostluk Maçı

Spor

Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.

Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine karşılaşmanın fair-play içinde tamamlandığını söyledi.

Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.

Babuşçu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.