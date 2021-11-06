Kırklarelispor: 1-5

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Adem Şahan (xx), Şeyhmus Baykal (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (x) - Onur (x) (Dk. 46 Ufuk x), Gökhan (x), Ahmet (x) (Dk. 65 Alper x), Saruhan (x), Mustafa (x) (Dk. 65 Osman x), Metin (x) (Dk. 36 Yusuf x), Enes (xx), Berke (x), Tunç (x) (Dk. 29 Recep), Mehmet Fuat (x)KIRKLARELİSPOR: Mehmet (xxx) - Canberk (xx), Ferhat (xx), Davut (xxx), Muhammet (xxx), Furkan (xxxx) (Dk. 72 Uğur Adem x), Emre (xxx) (Dk. 69 Yaser x), Berat Ali (xxx), Çağrı (xx), Şevki (xxx) (Dk. 59 Ümit Can xx)GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 17 Berat Ali, Dk. 7, Dk. 15 ve Dk. 45 Furkan (Kırklarelispor), Dk. 50 (Pen.) Mehmet Fuat (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Yusuf, Ufuk (Bucaspor 1928), Şevki, Muhammet, Canberk (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Teco Karacabey Belediyespor ve Şanlıurfaspor'a yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, evinde Kırklarelispor'a farklı kaybetti: 1-5.

Maça çok hızlı başlayan konuk takım ilk 17 dakikada 4 gol birden buldu. Müsabakanın 6'ncı dakikasında Berat Ali perdeyi açan isim oldu. İlk golün 1 dakika sonrasında bu kez Furken meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. Furkan bu defa 15'inci dakikada golü atarken, 17'nci dakikada Berat Ali kendisinin ikinci takımının dördüncü golüne imza attı. İlk yarının son anlarında bir kez daha topu filelere gönderen Furkan tabelayı 5-0'a getirdi. Büyük bir şok yaşayan Bucaspor 1928, 50'nci dakikada Mehmet Fuat'ın golüyle farkı 4'e indirdi. Bu sonuçla Kırklarelispor 13 puana yükselirken, Bucaspor 1928 ise aynı puanda kaldı.