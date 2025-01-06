Kırklarelispor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Spor

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Ahmet Duman gözetiminde Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum FK maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Önemli bir karşılamaya çıkacaklarını dile getiren Duman, iki takıma da başarılar diledi.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, saat 13.00'te başlayacak.