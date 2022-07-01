Kırkpınar'da boy gösterecekler - Son Dakika
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Kırkpınar'da boy gösterecekler

01.07.2022 10:26
Kırkpınar'da boy gösterecekler

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine çeşitli kategorilerde 24 güreşçi ile katılıyor.

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine çeşitli kategorilerde 24 güreşçi ile katılıyor.

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü, Tarihi Kırkpınar güreşlerine katılmak için Edirne'ye gittiler. 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek yağlı güreşlerde ilimizi 24 güreşçi temsil edecek.

Pehlivanlara başarılar dileyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Güreş, bizim ata sporumuz ve olmazsa olmaz sporlarımızın başında geliyor. Güreşçilerimiz yıl boyunca ülkemizin birçok yerinde müsabakalara katılarak ilimizi gururlandırıyorlar. Edirne'de düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde boy gösterecek sporcularımızın başarılı olacaklarına inanıyorum. Başta sporcularımızı bu müsabakalara hazırlayan güreş sorumlumuz Ramazan Topal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Edirne, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da boy gösterecekler - Son Dakika

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