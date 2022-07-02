Gürbüz'ü yenen Yeşil Yeşil, üçüncü tura yükseldi. Üçüncü tur müsabakaların Yeşil Yeşil ise rakibi Ertuğrul Dağdeviren'e mağlup oldu. Başpehlivan Recep Kara , Serhat Gökmen'e, Orhan Okul'u da Cengizhan Şimşek'e yenildi.

Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde öğle saatlerinde ilk tur ve ikinci turla başlayan başpehlivanlık müsabakaları üçüncü tur müsabakalarıyla sona erdi. 54 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlerin ikinci turunda erken final yaşandı. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen başpehlivan Ali Gürbüz , ebedi altın kemere veda etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı - Son Dakika

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