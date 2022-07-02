Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı - Son Dakika
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Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı

02.07.2022 20:12
Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şok yenilgiler yaşandı.

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şok yenilgiler yaşandı. Geçmiş yılların çoğu şampiyonu çeyrek finale kalamadan rakiplerine yenildi.

Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde öğle saatlerinde ilk tur ve ikinci turla başlayan başpehlivanlık müsabakaları üçüncü tur müsabakalarıyla sona erdi. 54 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlerin ikinci turunda erken final yaşandı. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilen başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti.

GEÇMİŞ ŞAMPİYONLAR ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ

Gürbüz'ü yenen Yeşil Yeşil, üçüncü tura yükseldi. Üçüncü tur müsabakaların Yeşil Yeşil ise rakibi Ertuğrul Dağdeviren'e mağlup oldu. Başpehlivan Recep Kara, Serhat Gökmen'e, Orhan Okul'u da Cengizhan Şimşek'e yenildi.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Yarın Sarayiçi Er Meydan'ında saat 13.00'te başlayacak olan başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Tanju Gemici güreşecek.

(Hüseyin Çanlı - Şener Urfa - Mehmet Basmacı/İHA)

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Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Kaynak: İHA

Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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