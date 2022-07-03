Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi

03.07.2022 18:08
Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı final müsabakaları sona erdi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı final müsabakaları sona erdi. Yarı finale genç başpehlivanlar damgasını vururken, İsmail Balaban'ın da elenmesiyle geçmiş yılların bütün altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde 25 yaşındaki Mustafa Taş ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki mücadeleyi Taş kazandı. Bir diğer başpehlivan 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek ise altın kemerli İsmail Balaban'ı yenerek finalist oldu. Kırkpınar'da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Finalde 25 yaşındaki Mustafa Taş ile 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek olan iki genç yetenek dualı çayırda mücadele edecek.

(Hüseyin Çanlı - Mehmet Basmacı - Şener Urfa - Halil Dağ/İHA)

YORUMLAR
500
Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 18:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar'da büyük şok: Geçmiş yılların bütün şampiyonları elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement