Kırkpınar\'da Sakatlık Üzgünlüğü

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sakatlıkları nedeniyle katılamayan başpehlivanlar, er meydanında kol bağlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Başpehlivan Tanju Gemici, AA muhabirine, 2023'te sakatlık yaşadığını ve sakatlığının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl da Kırkpınar'a katılamayacağını belirten Gemici, "Yaklaşık iki yıldır tedavim devam ediyor. Henüz performansıma ulaşamadım. Ayrıca yeni bir lig sistemi geldi, puanlama var. Liglerde puan almak için mücadele ederken bu sefer de Gaziantep'teki güreşlerde sağlam bacağımdan tekrar sakatlandım. Onun tedavisi başladı. " dedi.

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 18 aydır tedavi gördüğünü anlatan Gemici, şunları kaydetti:

"Yüz milyonda bir görülen bir sakatlık yaşıyorum. Bunu tam toparladık derken bu sefer liglerde puan almak için sıkıyoruz, sıkınca tekrar bu sefer eskisi gibi hazırlanamadığımız için başka bir yerimiz arıza veriyor. Gaziantep'te sağlam bacağımdan sakatlık yaşadım. Kırkpınar'da güreşecek arkadaşlara başarılar dilerim. Edirne'de er meydanına çıkamamamın, Kırkpınar'da güreşemeyecek olmanın burukluğunu yaşıyorum. En iyi olduğum dönemdeyim ama sakatlığım nedeniyle güreşemiyorum. Fiziğimin büyük ve kilomun ağır olmasından dolayı toparlanmam uzun sürüyor. Burukluk yaşıyorum. 2026'sı var bu işin. 2026'da Allah'ın izniyle altın kemeri almaya geleceğim."

"Kırkpınar'da güreşmemek bizi üzüyor"

Başpehlivan Kaan Kaya da lig güreşlerinde sakatlandığını ve kasığından tedavi gördüğünü anlattı.

Sakatlığının sürdüğünü ve dualı çayıra çıkamayacağını aktaran Kaya, "Tedavimin ardından önümüzdeki yıl için hazırlanmaya başlayacağım. Bir başpehlivanın Kırkpınar'a katılamaması kötü bir duygu. Alt boylardan mücadeleyle geliyorsun, başpehlivan oluyorsun ancak Kırkpınar'da güreşmemek bizi üzüyor. Sakatlığımı atlatırım ancak puanlama sistemi de güreşmemize izin vermiyor. Gelecek yıl için daha sıkı çalışıp Kırkpınar'da Allah'ın izniyle kol bağlayacağım." diye konuştu.