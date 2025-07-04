Kırkpınar'da Taş Ailesi Güreşte Ter dökecek - Son Dakika
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Kırkpınar'da Taş Ailesi Güreşte Ter dökecek

Kırkpınar\'da Taş Ailesi Güreşte Ter dökecek
04.07.2025 11:12
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Başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi ve kuzeniyle Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edecek.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan ile er meydanında kol bağlayacak.

Başpehlivan Mustafa Taş, AA muhabirine 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını belirtti.

Lig güreşlerinde de önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Taş, "Kırkpınar'a her sene katıldım, altın kemer mücadelesi verdim. Katıldığım ilk yıldan bu yıla kadar altın kemeri alabilmek için tüm mücadelemi gösteriyorum. Bu sene tekrardan altın kemeri alıp Antalya'ya götürmek için elimden gelen tüm mücadelemi ortaya koyacağım." dedi.

"Dere yatağı susuz kalmazmış"

Mustafa Taş, ailecek yağlı güreş sevdalısı olduklarını dile getirdi.

Altın kemer hayaliyle büyüdüğünü dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Güreş sevdalısıyız. Çocukluğumdan beri davul sesini duyunca ağlayan biriyim, o kadar çok seviyorum. Yani bu işe ömrümüzü veriyoruz. Benim için artık yaşam tarzı. Babam, dedem, babamın dedesi hep pehlivanlar. Babamın dedesi İbrahim Taş çok namlı pehlivanlardan, 30 yaşında rahmetli oluyor. Dere yatağı susuz kalmazmış. Büyük dedemizden bu yana ailede herkes güreşmiş. Bugünkü temsilcileri ise biziz. Kardeşim Yusuf İslam Taş ve geçen yılın başaltı birincisi Erkan Taş ile Kırkpınar'da başarılı olmak için güreşeceğiz."

"Ailede yağlı güreş geleneği büyükten küçüğe ilerliyor"

Erkan Taş da 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni başaltı birincisi olarak tamamladığını ve bu yıl başpehlivan olarak Er Meydanı'na çıkacağını ifade etti.

İlk başpehlivanlık mücadelesini vereceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Erkan Taş, "Yeni bir lig kuruldu ve Kırkpınar'da bundan dolayı daha iyi güreşler oluyor. Ligde diğer müsabakalar bize prova oluyor. Kırkpınar'a kemer almaya geliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yağlı güreşin aileleri için bir gelenek haline geldiğini aktaran Taş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güreş bizim dedelerimizden, atalarımızdan geliyor. Ailemizde herkes güreşi çok seviyor. Onlar zamanında kendi imkanları dahlinde güreş yaptılar. Bizim gibi profesyonel olarak yapamadıkları için bizleri yetiştirdiler. Biz de onların izinden gidiyoruz. Mustafa ağabeyim 3 yıldır başpehlivan olarak güreşiyor. Onun arkasından geliyoruz, benim arkamdan da kuzenim Yusuf İslam geliyor. Onun arkasından da küçük kuzenlerimiz var, onları da yetiştiriyoruz. Bu şekilde ailede yağlı güreş geleneği devam ediyor."

Yusuf İslam Taş ise geçen yıl küçük orta boy birincisi olduğunu bu yıl ise büyük orta kategorisinde güreşeceğini dile getirdi.

Ağabeyleri başpehlivanlar Mustafa ve Erkan Taş'ı örnek aldığını dile getiren Yusuf İslam, "Lise eğitimimi tamamladıktan sonra güreşe başladım. Biraz geç oldu ama kısa zamanda eksiklerimi ağabeylerim sayesinde kapattım. Sadece güreşle ilgileniyorum. Ağabeylerim gibi ben de başpehlivan olarak güreşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırkpınar'da Taş Ailesi Güreşte Ter dökecek - Son Dakika

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