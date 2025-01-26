Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Oğuz Aydın, 45+3. dakikada orta sahanın solunda Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oğuz, göğsüne aldığı darbenin ardından acı içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular da karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a yoğun bir şekilde faul ve kırmızı kart itirazında bulundu. İtirazlardan dolayı En-Nesyri ve cezalı Jose Mourinho'nun yerine takımın başında bulunan teknik sorumlu Salvatore Foti, sarı kart gördü.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS