Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor - Son Dakika
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Spor

Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor

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Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Oğuz Aydın'a yapılan müdahale sonrasında kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun ardından kendisine itiraz eden En-Nesyri ve teknik sorumlu Salvatore Foti'ye sarı kart gösterdi.

26.01.2025 20:07  Güncelleme: 20:35
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Oğuz Aydın, 45+3. dakikada orta sahanın solunda Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oğuz, göğsüne aldığı darbenin ardından acı içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular da karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a yoğun bir şekilde faul ve kırmızı kart itirazında bulundu. İtirazlardan dolayı En-Nesyri ve cezalı Jose Mourinho'nun yerine takımın başında bulunan teknik sorumlu Salvatore Foti, sarı kart gördü.

İşte o pozisyon;

Kırmızı kart mı değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Kırmızı kart mı değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor

Atilla Karaoğlan, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Özgür Çelik:
    Ben fener kadar ağlak camia görmedim.taraftarindan başkanına as başkanından topcusuna... 54 220 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    net kırmızı Fenerbahçe düşmanlığı serefsizligi yapmayın 172 39 Yanıtla
    Ali Arat:
    dzekoya kavalda evet net kirmiziydi 15 9
  • Mehmet Yılmaz:
    girmizi tabiki 129 32 Yanıtla
    AHMET YILDIZHAN:
    nah kirmizi fotoğraf tan yorum yapmayin maçı izlemesek 7 24
  • Çelikk:
    Red 103 25 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Fetösaraylilar oyurun pozisyonları ince ince izleyin belki biseycikler bulursunuz:)) toreira taklacı güvercin olmuş pozisyon kesiyor kutucu top diye adamın ayağını kıracak. 12.adam Halil umut meler yaptı yine size kıyağıni. yoksa konyadan etliekmegi yiyip gelecektiniz:)) 100 13 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Bu resimden görülen fenerliye ayağı ile kalp masajı yapıyor. 90 11 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ulan en son uygulamayı sildireceksiniz bana kimse tartismiyor. ibneler sizde biliyosunuz 50 22 Yanıtla
  • mehmet yıldız:
    dijiturk maç sırasında taraftarın sesini neden kapatıyor... sen bunu haber yap... yazıklar olsun size verdiğimiz paraya... 68 4 Yanıtla
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