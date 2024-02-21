Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İkinci Oldu - Son Dakika
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Spor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda İkinci Oldu

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Karavuş'u tebrik ederek başarılarının önemini vurguladı ve üniversitenin sportif faaliyetlerin gelişmesi için öğrencilere destek verdiğini belirtti.

21.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi ikinci oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Muhammet Karavuş serbest stil 57 kilo da Avrupa ikincisi oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, şampiyonada derece alan öğrenci Karavuş'u tebrik ederek başarı diledi. Üniversitede sportif faaliyetlerin gelişmesi için öğrencilere her türlü desteğin verildiğini belirten Karahocagil, ulusal ve uluslararası başarıların artmasının gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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