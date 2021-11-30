Kırşehir Belediyespor: 2-1

Putin, gelecek seçimlerde aday olup olmayacağı sorusunu cevapladı: Henüz karar vermedim

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz