Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0

17.04.2022 19:35
Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0

STAT: Ahi-KırşehirHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Burak Gültek, Emre DoğuKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan - Oğuz Özden, Tugay Adamcil, Osman Bodur, Fatih Çiplak, Zihni Temelci, Hakan Erçelik, Oktay Balcı, Sinan Özkara (Dk.64 Mustafa Kibar Çiçek), Emre Demir (Dk.80 Şenol Sürüm), Mert Ilıman (Dk.

STAT: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Burak Gültek, Emre Doğu

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan - Oğuz Özden, Tugay Adamcil, Osman Bodur, Fatih Çiplak, Zihni Temelci, Hakan Erçelik, Oktay Balcı, Sinan Özkara (Dk.64 Mustafa Kibar Çiçek), Emre Demir (Dk.80 Şenol Sürüm), Mert Ilıman (Dk.89 Mehmet Halil Daniş)ESKİŞEHİRSPOR: Efehan Kaptan - Arda Okumuş (Dk.75 Sezgin Çolpan), Tolga Yakut, Onur Arı, Muhammet Yahya Akbulut (Dk.46 Hüseyin Buğra Cesur), Hasan Ulaş Uyğur, Hasan Alp Altınoluk, Utku Kızılkaya (Dk. 46 Eray Ertorun), Bartu Göçmen, Onurhan Uyanık (Dk.69 Doğukan Ünal), Eren Altıntaş (Dk. 46 Ömer Faruk Söyler)GOLLER:  Dk. 10 Zihni Temelci, Dk. 20 Oktay Balcı (Kırşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Osman Bodur (Kırşehir Belediyespor) - Tolga Yakut, Hasan Ulaş Uyğur, Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 35'inci haftasında Kırşehir Belediyespor sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Zihni Temelci ile 20'nci dakikada Oktay Balcı kaydetti.


- Kırşehir
Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0
YORUMLAR
500
TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı Son dakika... Kırşehir'de ev yangını Son dakika... Kırşehir'de ev yangını

Kırşehir Belediyespor, Osman Bodur, Kırşehir, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika


Son Dakika
19:31 CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı
19:26 Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 19:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement