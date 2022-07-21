Kırşehir Belediyespor'un ismi ve logosu değiştirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un ismi Kırşehir Futbol Kulübü olarak değiştirildi.

Güneykent Tesisleri'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Çağatay Han Torun seçildi. Başkanlık seçiminin ardından alınan karar ile takımın yeni adı Kırşehir Futbol Kulübü olarak değiştirilirken, logosunda da değişikliğe gidildi.

Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün siyasi konulara muhatap olmaması için isim ve logo değişikliği yapıldığını söyledi.

Kulübü siyasetten uzak tutmayı hedeflediklerini vurgulayan Torun, yönetimlerinde de her kesimden isimlerin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kırşehir Futbol Kulübü logosu eski takım logosundan esinlenerek, geçmişle geleceği birleştirme amacıyla hazırlandı. İçerisinde şehrimizin en büyük kültürel değeri olan 'Ahi Evran' silueti bulunuyor. Kulübümüzün kuruluş tarihi de 2017 olduğu için logo içinde yer aldı. İki yıldız var, onu da 2017 yılından itibaren elde ettiğimiz şampiyonluklardan dolayı ekledik. Takımımızın eksiklerini tamamlamaya da çalışıyoruz, eksik bölgelere transferlerimiz olacak en kısa sürede onları da neticelendirip açıklayacağız."

Kırşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu'nda Murat Tekdoğan, Mevlüt Toprak, Mehmet Işık, Eşref Aşık, Kenan Şengök ve Ramazan Dulkadir yer aldı.