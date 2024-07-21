Kırşehir Dağcıları Eznevit Zirvesine Ulaştı - Son Dakika
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Kırşehir Dağcıları Eznevit Zirvesine Ulaştı

Kırşehir Dağcıları Eznevit Zirvesine Ulaştı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin planladığı ikinci il dışı faaliyet olan Eznevit Zirve tırmanışı, Kırşehir'den 4 dağcı tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Bu tırmanış, Kırşehir dağcılığı açısından önemli bir adım olup, dağcıların tamamının Kırşehir'den olduğu ilk resmi 3 bin metre üzeri tırmanış oldu. Dağcılar, Aladağlar Milli Parkı Emli Vadisi'nde 3 gün 2 gece süreyle kamp yaparak zirveye ulaştılar. Zirve noktasında bayrağı direğe çeken dağcılar, zirve defterini imzaladıktan sonra dönüşe geçtiler.

21.07.2024 11:17
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin 2024 yılındaki planlı ikinci il dışı faaliyeti olan Eznevit Zirve tırmanışı, Kırşehir'den 4 dağcı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir dağcılığı açısından ayrı bir öneme sahip olan tırmanış, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve dağcıların tamamının Kırşehir'den olduğu ilk resmi 3 bin metre üzeri tırmanış oldu. Dağcılar; Aladağlar Milli Parkı Emli Vadisi'nde 'Sarı Mehmedin Yurdu' olarak bilinen mevkide 3 gün 2 gece süreyle kamp yaptı.

Zirve noktasında bayrağı bulunmayan direğe bayrak çeken dağcılar, zirve defterini imzaladıktan sonra saat 17.30'da Güney Çarşak Rotası'ndan dönüşe geçtiler. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırşehir Dağcıları Eznevit Zirvesine Ulaştı - Son Dakika

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