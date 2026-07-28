Kırşehir FK Amigo'dan Dua - Son Dakika
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Kırşehir FK Amigo'dan Dua

Kırşehir FK Amigo\'dan Dua
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Amigo Halil Kurt, Kırşehir FK için dua ederek, hedefin 2. Lig'e yükselmesi gerektiğini belirtti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü'nün amigosu Halil Kurt, Ahi Stadı'nda taraftarlarla birlikte dua ederek, "Yediğimiz goller ofsayt olsun" dedi.

Yeni sezon öncesinde Ahi Stadı'nda bir grup taraftarla bir araya gelen Halil Kurt, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için dua etti. Kurt, Kırşehir Futbol Kulübü'nün hedefinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, tüm şehirden kulübe sahip çıkılmasını istedi. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak üst lige yükselen Bursaspor taraftar gruplarına da çağrıda bulunan Kurt'un talebine destek geldi. Bursaspor Amigosu Selim Kurtulan'ın, Kırşehir Futbol Kulübü'ne katkı sağlamak amacıyla 16 adet kombine bilet desteği vereceği bildirildi. Dua eden amigo Halil Kurt, "Allah'ım, takımımıza 2. Lig'e çıkmayı nasip et. Bizlere de Bursaspor taraftarının yaşadığı şampiyonluk sevincini ve coşkusunu yaşat. Takımımızın attığı goller geçerli, yediği goller ise ofsayt olsun. Taraftarımız da kombinesini alarak takımına sahip çıksın" dedi.

Bursaspor Amigosu Selim Kutulan ise Kırşehir FK'ya başarı dileklerini ileterek, "Hedefiniz şampiyonluk olsun. Kırşehir FK bizim kardeş takımımız. Biz de her zaman desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Halil Kurt, Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir FK Amigo'dan Dua - Son Dakika

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