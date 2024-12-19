Kırşehir FSK Sponsor Arıyor

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Kırşehir Futbol Spor Kulübü (FSK) Başkanı Çağatay Han Torun, takımın sponsor ve maddi kaynak ihtiyacı olduğunu, destek beklediklerini söyledi.

Kulüp yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyen Torun, TFF 3. Lig'de mücadele eden takımının zorlu maçların ardından ilk yarıyı tamamladığını, devre arasına girdiğini kaydetti.

İlk yarı performansının orta seviyede bulunduğunu aktaran Torun, futbol takımında maddi zorluk yaşadıklarını, bu nedenle istenilen seviyede olmadıklarını anlattı.

Takımın 2. Lig'den 3. Lig'e düşmesinde maddi zorlukların temel neden olduğunu vurgulayan Torun, Kırşehir Belediyesinin katkısı ve sponsorluğunun bulunmadığını dile getirdi.

Geçen sezon da bu sezon başında da takımı devralmak isteyen varsa görüşebileceklerini, takımı tekrar 2. Lig'e çıkarabilecek veya daha iyi bir performans sergileyecek bir yönetim varsa devredebileceklerini vurgulayan Torun, "Maddi sorunlarımız çok fazla. Kulübü kayyuma dahi bırakmayı düşündük ancak bunu yapmadık. Ligin başında söylediğimiz gibi bu takım ligde kalacaktır, düşmeyecektir. Zaten bunun için uğraşıyoruz. Kırşehir'de ve kamuoyunda bolca eleştiri ve hakaret var ancak kaynak, sponsorluk veya destek yok. Takımımız buna rağmen çok şükür düşme hattında değil, orta seviyelerde devam ediyor." diye konuştu.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kırşehir FSK, 16 puanla 11. sırada yer alıyor.