Kırşehir Futbol Kulübü yeni sezonda üst sıraları hedefliyor - Son Dakika
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Kırşehir Futbol Kulübü yeni sezonda üst sıraları hedefliyor

05.08.2022 18:40
Kırşehir Futbol Kulübü yeni sezonda üst sıraları hedefliyor

Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, yen sezonda iyi oyuncu tercihleri ve doğru bütçe yönetimiyle üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, yen sezonda iyi oyuncu tercihleri ve doğru bütçe yönetimiyle üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Torun, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, eski adı ile Kırşehir Belediyespor olan Kırşehir Futbol Kulübünün kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu ifade etti.

Takıma Kırşehir Belediyesi ile iş insanlarının maddi ve manevi yardımda bulunduğunu belirten Torun, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçlarını Ankara Demirspor ile oynayacaklarını dile getirdi.

Kısa sürede yapılan transferler ile eksikleri tamamladıklarını anlatan Torun, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 14 oyuncu takımdan ayrıldı. Yerine ise fazlasıyla takviyeler yaptık, oyuncular aldık. Alt yapıdan gelen 4 oyuncumuzun yanı sıra 2 santrafor noktasında transfer yapacağız. Santrfor mevkisi çok hassas ve zor bir transferdir. Temmuz ayı başından beridir takıma katmaya çalıştığımız deneyimli çok tecrübeli bir santraforla da anlaştık. Kendisi de kampımıza katıldı. Çok fazla bir bütçemiz yok, kaynaklarımız kısıtlı, o yüzden yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İyi oyuncu tercihleri, doğru bütçe yönetimiyle bulunduğumuz ligde play-off oynamak ve üst sıraları yakalamayı amaçlıyoruz."

Kombine bilet ve yeni sezon formalarının da hazırlandığını hatırlatan Torun, tüm Kırşehirlileri takıma destek olmaya davet etti.

YORUMLAR
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Çağatay Han Torun: '2. Lig ile 3. Lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor' Çağatay Han Torun: '2. Lig ile 3. Lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor' Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı Kırşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
Kaynak: AA

Kırşehir Belediyespor, Neşet Ertaş, Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir Futbol Kulübü yeni sezonda üst sıraları hedefliyor - Son Dakika

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