TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor kötü gidişata Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında dur dedi. Rakibini evinde 1-0 mağlup eden Balıkesirspor kritik 3 puanı aldı. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 54'üncü dakikada Emirhan kaydetti. Balıkesirspor bu sonuçla 7 puana yükseldi. Kırşehir Futbol da aynı puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.