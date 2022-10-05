TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor kötü gidişata Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında dur dedi. Rakibini evinde 1-0 mağlup eden Balıkesirspor kritik 3 puanı aldı. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 54'üncü dakikada Emirhan kaydetti. Balıkesirspor bu sonuçla 7 puana yükseldi. Kırşehir Futbol da aynı puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0 - Son Dakika