Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0 - Son Dakika
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Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0

05.10.2022 21:07
Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0

Kırşehir spor haberi: TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor kötü gidişata Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında dur dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kaybedip düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor kötü gidişata Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında dur dedi. Rakibini evinde 1-0 mağlup eden Balıkesirspor kritik 3 puanı aldı. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 54'üncü dakikada Emirhan kaydetti. Balıkesirspor bu sonuçla 7 puana yükseldi. Kırşehir Futbol da aynı puanda kaldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir haberleri: Baynet İnşaat Balıkesirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 1-0 - Son Dakika
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