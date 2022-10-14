Kırşehir haberleri! Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor - Son Dakika
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Kırşehir haberleri! Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor

14.10.2022 10:53
Kırşehir haberleri! Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor

Gelen Kırşehir haberlerine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankara Demirspor ve Kocaelispor'a yenilerek alt sıralara gerileyen Fethiyespor yarın evinde Kırşehir Futbol'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankara Demirspor ve Kocaelispor'a yenilerek alt sıralara gerileyen Fethiyespor yarın evinde Kırşehir Futbol'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın görev yapacağı maç saat 19.00'da başlayacak.

Sıralamada 10 puanla 14'üncü durumda bulunan Fethiyespor'da Teknik Direktör Mesut Toros, evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.


- Fethiye
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Fethiyespor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir haberleri! Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor - Son Dakika

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