Kırşehir Valisi, öğrencinin Galatasaraylı futbolcu ile buluşma hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi, öğrencinin Galatasaraylı futbolcu ile buluşma hayalini gerçekleştirdi

Kırşehir Valisi, öğrencinin Galatasaraylı futbolcu ile buluşma hayalini gerçekleştirdi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, evde eğitim alan 11 yaşındaki öğrenci Murat Dağdeviren'in Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile buluşma hayalini gerçekleştirdi. Vali Buhara, öğrenciye Galatasaray forması hediye etti ve onun hayalini gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunarak öğrenciyi bir maça götürdü. Öğrenci, Mauro Icardi ve diğer futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve Vali Buhara'ya teşekkür etti.

19.02.2024 11:41
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 11 yaşındaki öğrenci Murat Dağdeviren'in Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile buluşma hayalini gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okula gidemediği için evde eğitim alan Murat Dağdeviren'e, yarıyıl karnesini Vali Buhara ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'in, evinde verdikleri hatırlatıldı.

Buhara, ziyaret sırasında öğrenciye taraftarı olduğu Galatasaray formasını hediye etti. Dağdeviren'in Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile tanışmak isteğini söylemesi üzerine Vali Buhara, öğrencinin hayalini gerçekleştirmek için söz verdi.

Ardından gerekli girişimlerde bulunularak öğrenci Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maça götürüldü.

Karşılaşma öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen eşliğinde Mauro Icardi ve diğer futbolcularla bir araya gelen öğrenci, fotoğraf çektirdi.

Murat Dağdeviren, en büyük hayallerinden birini yerine getirdiği için Vali Buhara'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

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