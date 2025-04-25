Kırşehirspor\'a Moral Ziyareti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü; 3. Lig ekiplerinden Kırşehirspor'a ziyaret gerçekleştirerek futbolculara ve yönetime tatlı ikramında bulundu.

Kırşehirspor'un geçtiğimiz hafta sonu Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantilemesinin ardından, Spor Güvenliğinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve beraberindeki emniyet personeli, takımın tesislerine moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette, sezon boyunca sahada sergilenen centilmence mücadele ve iş birliği için teşekkür mesajı iletildi.

Ziyaret kapsamında, göreve başlayalı henüz iki hafta olan Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'nün yanı sıra antrenman yapan futbolculara ve kulüp yönetimine tatlı ikram edildi. - KIRŞEHİR