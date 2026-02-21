Kış Olimpiyatları\'nda korku dolu anlar! Paten bıçağı yüzünü kesti, az kalsın kör kalacaktı

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları kadınlar kısa kulvar sürat pateni 1500 metre çeyrek finallerinin heyecanıyla devam etti.

ZORLU MÜCADELEDE KORKU DOLU ANLAR

Mücadelede yaşanan bir kaza izleyicilere korku dolu anlar yaşattı. Polonyalı sürat patencisi Kamila Sellier, virajı döndüğü esnada dengesini kaybederek bir rakibiyle çarpıştı.

PATEN BIÇAĞI YÜZÜNE GELDİ, KÖR OLMAKTAN KURTULDU

Çarpışma sırasında ABD'li sporcu Kristen Santos-Griswold'un paten bıçağı, Polonyalı sporcunun yüzüne geldi ve yaraladı. Bu anlarda gözüne darbe almaktan santimlerle kurtulan Sellier'in yüzünün kesildiği görüldü. Buz üzerinde uzun süre sağlık ekiplerinin müdahalesini bekleyen Sellier, ekiplerin müdahaleye gelmesiyle tedavi altına alındı. Bu esnada deneyimli sporcunun çevresi beyaz bir örtüyle kapatıldı. Kaşının üzerinden dikiş atılan Polonyalı sporcu, sedyeyle Milano Skating Arena'dan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yetkililer, Sellier'in gözünde ciddi bir hasar olmadığını ancak yüzündeki kesik nedeniyle dikiş atıldığını ve detaylı kontrol için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.