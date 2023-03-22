MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı

22.03.2023 16:01

Kısa süre önce Ümit Milli Takımı ile yollarını ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmaya hazırlanan MKE Ankaragücü, takımın başına sürpriz bir isim getiriyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, MKE Ankaragücü, Ümit Milli Takım ile yolları ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı.

AĞÇAY İLE YOLLAR AYRILDI

MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı göreve getirmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ankara temsilcisi Ağçay ile de yolları ayırdı.

YORUMLAR
500
Sivassporlu Cofie gol sayısını 2'ye yükseltti Sivassporlu Cofie gol sayısını 2'ye yükseltti Sedat Ağçay: 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz' Sedat Ağçay: 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz'

MKE Ankaragücü, Tolunay Kafkas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı
15:47 MHP'li Semih Yalçın'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına ilişkin değerlendirme: Olağan dışı hareketler gözlemledik
14:49 Muharrem İnce'den "Aday olma" diyenlere yanıt: Ben demokratik hakkımı kullanıyorum
15:41 MHP'li Semih Yalçın: Milletvekilliği aday adaylığı başvurularında olağan dışı hareketler gözlemledik
15:44 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor
15:38 Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılacak
15:33 Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum
15:27 Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor! Arda Güler'den Benzema'ya kadar herkes paylaşımına yorum yaptı
15:09 Şarkıcı Chris Brown'dan olay hareket! Konserde kadın hayranına kucak dansı yaptı
15:03 Şarkıcı Chris Brown, konserde kadın hayranının kucağına oturarak dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 16:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement