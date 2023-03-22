MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı

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Teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmaya hazırlanan MKE Ankaragücü, takımın başına sürpriz bir isim getiriyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, MKE Ankaragücü, Ümit Milli Takım ile yolları ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı.

AĞÇAY İLE YOLLAR AYRILDI

MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı göreve getirmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ankara temsilcisi Ağçay ile de yolları ayırdı.