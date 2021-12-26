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Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı - Son Dakika

Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı

26.12.2021 15:47
Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı

Deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelen Kızılcabölük, sahada 1-1 berabere ayrıldı.

Deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelen Kızılcabölük, sahada 1-1 berabere ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

24. dakikada Furkan Şamil'in pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Mehmet Kaan'ın sert şutunu kaleci Alişan güçlükle savuşturdu.

27. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Furkan Şamil'in sert şutunda top direğin dibinden auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan İlker fileleri havalandırdı. 1-0

52. dakikada Can'n pası ile sol çaprazda kaleci ile karşı karşı Mehmet Kaan'ın plase vuruşunu kaleci Alişan iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada sol kanattan bindiren Vedat'ın yerden sert ortasında ön direkte topla buluşan Mehmet Kaan müsait durumdaki Mehmet Akif'e çıkardı. Altı pas içinde topla buluşan Mehmet Akif'in plase vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

60. dakikada Mehmet Akif'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Alpay topu arkaya aşırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Vedat'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

76. dakikada Vedat'ın defansın arkasına gönderdiği uzun topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan'ın plase vuruşunu kaleci Alişan tokatladı.

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlker'in röveşata vuruşunu kaleci Amaç Ulaş güçlükle köşeden tokatladı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Emre Korkmaz, Ali Çakır, Şefik Öner

A. H. Iğdır FK: Alişan Şeker, İlker Günaslan, Berkay Öztuvan (67' Ender Aygören), İlker Avşar, Mahsun Çapkan (90' Polat Güren), Savaş Tağa, Arif Morkaya (75' Baha Kısacık), Abdullah Çelik, Enes Subaşı, Hakan Aslantaş, Adem Kıstırak

Yedekler: Mustafa Güngör, Hasan Genç

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş Bayram, Adem Aydın (52' Fatih Cin), Yunus Emre Karakaya, Ali Aydın, Vedat Saygı, Alpay Eroğlu, Anıl Yıldırım, Mehmet Akif Şerifoğlu (89'Mustafa Acar), Can Bayırkan, Furkan Şamil Çetin (90' Mustafa Altun), Mehmet Kaan Türkmen

Yedekler: Muzaffer Sarıibrahim, Sabri Akgül, Özgür Kedikli

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Goller: 60' Vedat Saygı (Kızılcabölükspor) - 29' İlker Günaslan (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı Kart: 89' Mehmet Akif Şerifoğlu (Kızılcabölükspor) - DENİZLİ

Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı
Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı

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Kızılcabölük, Mehmet Kaan, Alişan, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kızılcabölük, Iğdır FK ile berabere kaldı - Son Dakika Spor


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