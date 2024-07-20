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- Kızılcahamam Off-Road Şenliği başladı

ANKARA - Ankara'da, Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kızılcahamam Off-Road Şenliği', ilçede yer alan pistte başladı.

Yarışın ilk startını Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi. Zorlu ve engebeli pistte, sürücülerin birbiriyle kıyasıya rekabet ettiği organizasyonda, Mehmetbeyoğlu ile Acar'ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, MHP İlçe Başkanı Nuri Odacı, off-road yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.