Kızılçukurspor, Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
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Spor

Kızılçukurspor, Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

Kızılçukurspor, Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

Kızılçukurspor, Tavşanlı Gençlikspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk için kritik maça odaklandı.

03.01.2025 14:41
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Ligde mücadele eden Kızılçukurspor, 12. haftada deplasmanda oynadığı maçta Tavşanlı Gençlikspor 2-1 geriye düşmesine rağmen inanılmaz bir oyun sergileyerek rakibini 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bir sene önce Niyazi Turgut başkanlığında kurulan ve kısa sürede büyük başarılar elde eden Kızılçukurspor, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Takımın bu başarısında, 150 kilometre uzaklıktaki Bursa'dan gelerek takımını destekleyen Karabasan taraftar grubunun büyük payı bulunuyor. Taraftarlar, "Hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağı" sözleriyle takımına olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Hafta sonu oynanacak Tavşanlı Gençlergücü maçı, Kızılçukurspor için şampiyonluk yolunda kritik bir önem taşıyor. Eğer bu maçı kazanırsa yeşil-beyazlı ekip şampiyonluğunu ilan edecek. Antrenör Mehmet Yalçın yönetimindeki takım, tribün liderleri Zekeriya Baştürk, Ali Eyidoğan ve Mustafa Çavdar'ın da desteğiyle bu önemli maça hazırlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızılçukurspor, Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika

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