Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar

Kızılyıldız\'a transferi iptal oldu! Tadic\'in yeni takımını açıkladılar
06.08.2025 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılyıldız, uzun süredir kadrosuna katmak istediği 36 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic'in transferinden vazgeçti. Sırp oyuncunun Olympiakos ile yeniden görüşmelere başladığı ve kısa zaman içerisinde imza atmasının beklendiği belirtildi.

Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Dusan Tadic transferinden çekildi.

TADIC'TEN CEVAP GELDİ, TRANSFER İPTAL OLDU

Mozzart Sport'un haberine göre; Kızılyıldız CEO'su Zvezdan Terzic, sportif direktör Mitar Mrkela ve teknik ekip danışmanı Marko Marin, Dusan Tadic transferiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Tadic'in transferinden çekilme kararı alındı. Bu kararın ana nedenlerinden birinin ise tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid, Benfica, Olympiakos, Meksika ve Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler nedeniyle zaman istemesi ve Tadic'ten bir türlü cevap gelmemesi oldu.

Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar

OLYMPIAKOS İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Öte yandan Tadic'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme de yaşandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Tadic, Yunan devi Olympiakos ile görüşmelere yeniden başladı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde Yunanistan'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 13 gol 16 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.

Dusan Tadic, Olympiacos, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş

18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
09:00
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu Para trafiği deşifre edildi
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
08:46
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
08:36
İlhan İrem’in vasiyetinde tartışma yaratacak detay Mahkeme devreye girdi
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
08:34
Cübbeli Ahmet’ten “sahte diploma“ çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
08:20
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
08:19
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 21:31:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.