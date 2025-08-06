Kızılyıldız\'a transferi iptal oldu! Tadic\'in yeni takımını açıkladılar

Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Dusan Tadic transferinden çekildi.

TADIC'TEN CEVAP GELDİ, TRANSFER İPTAL OLDU

Mozzart Sport'un haberine göre; Kızılyıldız CEO'su Zvezdan Terzic, sportif direktör Mitar Mrkela ve teknik ekip danışmanı Marko Marin, Dusan Tadic transferiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Tadic'in transferinden çekilme kararı alındı. Bu kararın ana nedenlerinden birinin ise tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid, Benfica, Olympiakos, Meksika ve Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler nedeniyle zaman istemesi ve Tadic'ten bir türlü cevap gelmemesi oldu.

OLYMPIAKOS İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Öte yandan Tadic'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme de yaşandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Tadic, Yunan devi Olympiakos ile görüşmelere yeniden başladı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde Yunanistan'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 13 gol 16 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.