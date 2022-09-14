Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, "Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakibi Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic ile savunma oyuncusu Nemanja Milunovic, mücadelenin oynanacağı Şenol Güneş Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Sırp ekibinde yaklaşık 20 gün önce göreve başlayan teknik direktör Milojevic, Trabzonspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi. Milojevic, "Takım yüzde yüz olarak şekil almadı ama iyi bir yolda ilerliyoruz" dedi.

"TRABZONSPOR GÜÇLÜ BİR EKİP"Trabzonspor'u yakından takip ettiklerini belirten Milojevic, "Trabzonspor hakkında çok bilgimiz var. Sırbistan'da da Türk ligini takip ediyoruz. Özel olarak odaklandığımız bir futbolcu yok. Bakasetas, Terezeguet ve Gomez gibi iyi oyuncuları var fakat tek bir oyuncuya odaklanmak istemiyoruz. Güçlü bir ekip olduklarını düşünüyoruz" diye konuştu."MONACO VE TRABZONSPOR BİRBİRİNDEN FARKLI"Milojevic, Monaco maçına göre yarın Trabzonspor karşısında daha iyi sonuç almayı hedeflediklerini söyledi. Milojevic, "Daha iyi performans bekliyoruz daha iyi olması gerekiyor zaten. Buraya pozitif şekilde geldik ve eminiz ki Monaco maçına göre daha iyi bir sonuç alacağız. Monaco ve Trabzonspor birbirinden tamamen farklı iki takım. Monaco fiziksel olarak daha iyi bir takım ama Trabzonspor'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Bu iki maç birbirinden çok farklı olacak" ifadelerini kullandı."OFANSİF OLMAMIZ GEREKİYOR"Trabzonspor'un ligde Adana Demirspor karşılaşmasını izlediğini ve buna göre bir strateji belirlediğini kaydeden Milojevic, şöyle konuştu: "Bizim daha ofansif olmamız gerekiyor. Takımımızın zaten kendi sınırlarını aşması ve 90 dakika boyuna enerjisini yüksek tutması gerekiyor ve bu yolda ilerliyoruz. Yarın bunu sahada göstermek istiyoruz. Yarın sahada kimin psikolojisinin daha iyi olacağı önemli."MILUNOVIC: İYİ BİR EKİPSüper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor 'da görev alan ve yeni sezonda Kızılyıldız'da forma giyen Nemanja Milunovic, rakipleri Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi. Milunovic, "Daha önce burada 2 kez maçı burada oynadım ve Trabzonspor taraftarının ne kadar iyi olduğunu, stadyumda mükemmel bir atmosfer olduğunu biliyorum. Trabzonspor çok iyi bir ekip ve çok iyi oyuncular sahip. İyi ve kötü taraftarını çok iyi öğrendik ve maça buna göre hazırlandık" ifadelerini kullandı."TRABZONSPOR'UN BİRAZ KAYBI OLDU"

Milunovic, Trabzonspor'dan Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un ayrılmasının takımı etkilediğini belirterek şöyle konuştu: "Bu yıl Cornelius yerine Gomez olacak. Trabzonspor geçen yıl şampiyon olmuştu, geçen sene kendisini çok iyi gösterdi ama geçen yıla göre biraz kaybı olmuştur. Yarın iyi sonuç alma niyetindeyiz."