Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz

14.09.2022 19:45
Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, "Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz" dedi.

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, "Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakibi Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic ile savunma oyuncusu Nemanja Milunovic, mücadelenin oynanacağı Şenol Güneş Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Sırp ekibinde yaklaşık 20 gün önce göreve başlayan teknik direktör Milojevic, Trabzonspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi. Milojevic, "Takım yüzde yüz olarak şekil almadı ama iyi bir yolda ilerliyoruz" dedi.

"TRABZONSPOR GÜÇLÜ BİR EKİP"Trabzonspor'u yakından takip ettiklerini belirten Milojevic, "Trabzonspor hakkında çok bilgimiz var. Sırbistan'da da Türk ligini takip ediyoruz. Özel olarak odaklandığımız bir futbolcu yok. Bakasetas, Terezeguet ve Gomez gibi iyi oyuncuları var fakat tek bir oyuncuya odaklanmak istemiyoruz. Güçlü bir ekip olduklarını düşünüyoruz" diye konuştu."MONACO VE TRABZONSPOR BİRBİRİNDEN FARKLI"Milojevic, Monaco maçına göre yarın Trabzonspor karşısında daha iyi sonuç almayı hedeflediklerini söyledi. Milojevic, "Daha iyi performans bekliyoruz daha iyi olması gerekiyor zaten. Buraya pozitif şekilde geldik ve eminiz ki Monaco maçına göre daha iyi bir sonuç alacağız. Monaco ve Trabzonspor birbirinden tamamen farklı iki takım. Monaco fiziksel olarak daha iyi bir takım ama Trabzonspor'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Bu iki maç birbirinden çok farklı olacak" ifadelerini kullandı."OFANSİF OLMAMIZ GEREKİYOR"Trabzonspor'un ligde Adana Demirspor karşılaşmasını izlediğini ve buna göre bir strateji belirlediğini kaydeden Milojevic, şöyle konuştu: "Bizim daha ofansif olmamız gerekiyor. Takımımızın zaten kendi sınırlarını aşması ve 90 dakika boyuna enerjisini yüksek tutması gerekiyor ve bu yolda ilerliyoruz. Yarın bunu sahada göstermek istiyoruz. Yarın sahada kimin psikolojisinin daha iyi olacağı önemli."MILUNOVIC: İYİ BİR EKİPSüper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor'da görev alan ve yeni sezonda Kızılyıldız'da forma giyen Nemanja Milunovic, rakipleri Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi. Milunovic, "Daha önce burada 2 kez maçı burada oynadım ve Trabzonspor taraftarının ne kadar iyi olduğunu, stadyumda mükemmel bir atmosfer olduğunu biliyorum. Trabzonspor çok iyi bir ekip ve çok iyi oyuncular sahip. İyi ve kötü taraftarını çok iyi öğrendik ve maça buna göre hazırlandık" ifadelerini kullandı."TRABZONSPOR'UN BİRAZ KAYBI OLDU"

Milunovic, Trabzonspor'dan Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un ayrılmasının takımı etkilediğini belirterek şöyle konuştu: "Bu yıl Cornelius yerine Gomez olacak. Trabzonspor geçen yıl şampiyon olmuştu, geçen sene kendisini çok iyi gösterdi ama geçen yıla göre biraz kaybı olmuştur. Yarın iyi sonuç alma niyetindeyiz."

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
18:03 El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 20:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement