Kızılyıldız, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Kızılyıldız, Trabzonspor maçına hazır

14.09.2022 20:57
Kızılyıldız, Trabzonspor maçına hazır

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kızılyıldız, yarın oynanacak mücadele öncesi son idmanını Trabzon'da yaptı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kızılyıldız, yarın oynanacak mücadele öncesi son idmanını Trabzon'da yaptı.

UEFA Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Yarın akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde kente gelen Kızılyıldız, maçın son antrenmanı Trabzon'da yaptı. 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Sırp ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızılyıldız, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika

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