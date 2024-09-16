Kızlar Sahada İstanbul Kupası Başvuruları Açıldı

Spor

2013 yılından bu yana Türkiye'nin ilk ve tek kadın futbol turnuvası Kızlar Sahada İstanbul Kupası'na başvurular başladı. Türkiye'nin cinsiyet eşitliğine önem veren şirketlerini bir araya getiren organizasyon, bu yıl 10. defa düzenlenecek.

2013'ten beri kalıpları kırmayı ve cinsiyet eşitliğini sporla desteklemeyi hedefleyen, hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük değer gören Kızlar Sahada'nın düzenlediği İstanbul Kupası'na başvurular başladı. 9 yıldır çalışmalarını sürdüren Kızlar Sahada ekibi; umutları yeşertmek ve farkındalığı artırmak için 10. kez İstanbul Kupası'na ev sahipliği yapıyor. "Yapamazsın" diye kodlanan toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak, kız çocuklarının ve her yaştan kadınların futbol yoluyla güçlenmesini sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda; şirketlerin, daha önce futbol oynamamış olan kadın çalışanlarına yeni bir alan oluşturarak; yeşil sahada da fırsat eşitliği oluşturabilmeleri için son kayıt tarihi 14 Kasım 2024 olarak belirlendi.

Turnuvadan elde edilecek gelirler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak

Taraftarlara açık olacak turnuvadan elde edilen gelirler; çocuklara, gençlere ve kadınlara destek veren anlaşmalı sivil toplum kuruluşları ve vakıflara aktarılacak. Turnuvaya başvurular, info@kizlarsahada.com adresinden yapılacak.

Kızlar Sahada hakkında

Kızlar Sahada, 2013 yılında kadınların futbol yoluyla güçlenmesi amacıyla kuruldu. Turnuvalar, kurumsal eğitimler, akademi, futbol okulları, futbolcu gelişim programı ve süregelen birçok projeyle, kurulduğu günden bu yana cinsiyet eşitsizliğinin önüne futbol yoluyla geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kızlar Sahada, Gençlik Kupası ile üniversite ve liselerdeki futbol oynamak isteyen kadınların ve kız çocuklarının sahaya çıkmasını ve sosyal güçlenmeyi artırmayı amaçlıyor. - İSTANBUL