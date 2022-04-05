"Kızsın futbol oynayamazsın" dediler, iki farklı branşta milli oldu - Son Dakika
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"Kızsın futbol oynayamazsın" dediler, iki farklı branşta milli oldu

05.04.2022 11:22
"Kızsın futbol oynayamazsın" dediler, iki farklı branşta milli oldu

Şanlıurfa'da çocukken mahallede futbol oynamak isteyen ancak erkek arkadaşlarının "Sen kızsın futbol oynayamazsın" diyerek aralarına almadığı Narin Yüksel, şimdilerde futbol ve hokeyde 17 yaş altı milli takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Şanlıurfa'da çocukken mahallede futbol oynamak isteyen ancak erkek arkadaşlarının "Sen kızsın futbol oynayamazsın" diyerek aralarına almadığı Narin Yüksel, şimdilerde futbol ve hokeyde 17 yaş altı milli takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Suruç ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Narin Yüksel, küçük yaşta futbola ilgi duymaya başladı. Mahallede futbol oynayan erkek arkadaşları tarafından oyunlara alınmayan Narin, öğretmenlerin yönlendirmesiyle Şanlıurfa Gençlik spor Kadın Futbol Kulüp Başkanı ve Antrenör Mustafa Abak ile tanıştı.

Abak'ın kendisini takıma kabul etmesi üzerine futbolculuk hayaline ilk adımını atan Narin, kısa sürede 17 yaş altı milli takım kadrosuna seçildi. Futbol da gösterdiği başarının ardından ilçede kurulan Suruç Hokey Spor Kulübüne de katılan Narin, bu spor dalında başarı gösterdi ve aynı yaş grubundaki milli takıma davet edildi.

Formasını giydiği hokey takımıyla U 16 Hokey Salon Türkiye Şampiyonası'nda 3'ncülük başarısını elde eden Narin Yüksel, AA muhabirine, futbolu çok sevdiğini, hayallerine kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

Spora aşık olduğunu belirten Yüksel, "Küçükken erkeklerle futbol oynamak istiyordum. Erkekler bana 'Sen kızsın futbol oynayamazsın' derdi. Hem kızar hem hırslanırdım. Ben kendi çabamla oynamaya devam ettim. Futbol çok güzel, eğlenceli bir oyun. Bu nedenle sadece erkekler futbol oynamamalı. 'Futbol kız işi değil' diyorlar ama kızlar erkeklerden daha iyi oynayabilir." dedi.

Şu an Şanlıurfa Gençlikspor Kadın Futbol Kulübünde top koşturan Narin Yüksel, şöyle konuştu:

"Geçen ay milli takım seçmelerine katıldım ve milli takıma seçildim. Yakın bir zamanda kampa katılacağım. Allah kısmet ederse A Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum. Hayallerim bir bir gerçekleştirmek istiyorum. Milli formayla güzel başarılar elde etmek istiyorum. Bunun da yapacağıma inanıyorum. Bir süredir futbolun yanında çim hokeyiyle de ilgileniyorum. Suruç Hokey Kulübünde de görev alıyorum. Bu dalda da aynı yaş kategorisinde milli oldum."

Genç kızların hayallerinin peşinde koşmasını isteyerek pes etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Yüksel, "Sporda gösterdiğim başarı şans değil. Bu başarıda en büyük destekçim ailem ve hocalarım. Bana çok güveniyorlar. Ben de bu güvene layık olmaya çalışıyorum. İki farklı dalda spor yapıyorum. Düzenli çalıştığım için zorlanmıyorum. Herkes hayallerinin peşinde koşsun. Herkesi spora davet ediyorum." diye konuştu.

Erkek takımında da oynamış

Şanlıurfa Gençlikspor Kadın Futbol Kulüp Başkanı ve antrenör Mustafa Abak da Narin ile küçük yaşlardan itibaren beraber çalıştıklarını ve çok yetenekli bir sporcu olduğu aktardı.

Narin'in yeteneğine çok güvendiğini belirten Abak, "Ona çok güveniyorum. Hatta ilk zamanlarda Narin'i erkek takımında oynatarak kendisini geliştirmesini de sağladım." dedi.

Narin'in milli takıma seçilmesi nedeniyle gururlu olduğunu ifade eden Abak, şunları kaydetti:

"Kızımız küçük yaşlardan bize katıldı. Çok yetenekli olduğu fark edince onu erkek takımıyla birlikte çalıştırdık. Kısa sürede yeteneğini geliştirdi. Geçen ay Diyarbakır'a milli takım seçmelerine 9 kızımızı gönderdik. Narin kızımız seçildi. Çok gururlandık. Kızımız yakın zamanda kampa katılacak. İnanıyorum ki milli formayla güzel başarılara imza atacak. Hocaları olarak her zaman arkasındayız. Kızım aynı zamanda hokey sporunu da yapıyor. Orada da çok başarılı kendisini tebrik ediyorum. Narin kızımız gelecek daha güzel başarılar imza atacağını inanıyorum."

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Milli Takım, Şanlıurfa, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Kızsın futbol oynayamazsın' dediler, iki farklı branşta milli oldu - Son Dakika


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