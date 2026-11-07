KKTC Dostluk Kupası, 51 yıl sonra dört büyük kulübün U15 takımlarını buluşturdu - Son Dakika
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KKTC Dostluk Kupası, 51 yıl sonra dört büyük kulübün U15 takımlarını buluşturdu

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KKTC Dostluk Kupası, 51 yıl sonra dört büyük kulübün U15 takımlarını buluşturdu
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KKTC Dostluk Kupası, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımlarının katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı. 7-8 Kasım'da Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda sürecek turnuva, 1975'teki Kıbrıs Barış Kupası'nın ardından dört kulübü 51 yıl sonra KKTC'de buluşturuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor'un U15 takımlarının katılımıyla düzenlenen KKTC Dostluk Kupası, kortej yürüyüşüyle başladı.

KKTC Başbakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen Dostluk Kupası, 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin dört büyük kulübünün altyapı takımlarını Kıbrıs Türk gençliğiyle buluşturuyor. Organizasyonun açılışı kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde genç futbolcular bir araya geldi. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış programının tamamlanmasıyla birlikte futbolcular sahaya çıktı ve turnuvanın ilk karşılaşmaları başladı.

Rum yönetiminin Barcelona engeline karşı Türkiye'den destek

KKTC Dostluk Kupası, İspanyol ekibi Barcelona'nın, KKTC'de gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) girişimleri sonucunda iptal edilmesinin ardından hayata geçirildi. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun, UEFA ile istişare ederek İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduğu, kampın iptal edilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM partisinin ise "Hedefimize ulaştık" açıklamasını yaptığı belirtilmişti.

Yaşanan gelişmeler üzerine KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk gençlerinin spor alanında karşılaştığı kısıtlamaların aşılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile temaslarda bulunmuştu. Gerçekleştirilen temasların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımlarının KKTC'de bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

51 yıl sonra tarihi buluşma

1975 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası'nın ardından Türkiye'nin dört büyük kulübü, 51 yıl sonra yeniden KKTC'de düzenlenen bir futbol organizasyonunda bir araya geldi.

Kıbrıs Türk futbolunun uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı kısıtlamalar nedeniyle ayrı bir önem taşıyan organizasyon, genç futbolculara Türkiye'nin köklü kulüplerinin altyapı takımlarıyla aynı sahada mücadele etme fırsatı sunacak.

İki gün sürecek KKTC Dostluk Kupası kapsamında dört büyük kulübün U15 takımları, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Organizasyonun, genç futbolcuların sportif gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki spor alanındaki iş birliğini ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

KKTC Dostluk Kupası, "Sahada rekabet, gönüllerde kardeşlik" anlayışıyla yarın tamamlanacak.

Kaynak: İHA
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