Klaebo, Milano 2026'da 6. Altınını Kazandı

21.02.2026 17:00
Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu 50 km'yi kazandı ve rekor kırdı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Merkezi'nde yapıldı.

Podyumun tamamında Norveçli sporcuların yer aldığı kategoride Johannes Hoesflot Klaebo, 2 saat 6 dakika 44.8 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Klaebo, kış oyunları tarihinde bir organizasyonda 6 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Martin Loewstroem Nyenget, 8.9 saniye farkla gümüş, Emil Iversen ise 30.7 saniye geride bronz madalyayı boynuna taktı.

Klaebo rekorunu geliştirdi

Kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını Milano-Cortina 2026'da ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altını sayısını 11'e çıkararak rekoru geliştirdi.

Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak, takım sprint serbest ve 50 kilometre toplu çıkış klasik olmak üzere organizasyondaki 6'ncı, kariyerinde 11'inci olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Norveçli sporcu, şu ana kadar Milano-Cortina 2026'da 6 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 13 olimpiyat madalyası kazandı.

Kaynak: AA

