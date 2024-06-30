Koç Rams, Türkiye Flag Futbol Şampiyonası'nı birinci tamamladı - Son Dakika
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Koç Rams, Türkiye Flag Futbol Şampiyonası'nı birinci tamamladı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Flag Futbol Türkiye Şampiyonası'nda Koç Rams, finalde ODTÜ Falcons'u yenerek şampiyon oldu. YTÜ Stallions ise üçüncü oldu. İstanbul Lions 5'inci, Boğaziçi Sultans 6'ncı, EASK Vipers 7'nci ve EHSK Lady Knights ise 8'inci sırada yer aldı.

30.06.2024 20:41
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Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nı Koç Rams, birinci tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda iki gün süren final etabında 12 takım yarıştı.

Final maçında Koç Rams, ODTÜ Falcons'u 26-18 yenerek şampiyon oldu.

YTÜ Stallions ise Eagles'ı 28-14 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Şampiyonada ayrıca İstanbul Lions 5'inci, Boğaziçi Sultans 6'ncı, EASK Vipers 7'nci ve EHSK Lady Knights ise 8'inci oldu.

Kaynak: AA

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